Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:38:15+03:00

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В Тазовском районе будут судить местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл 1 января 2020 года около 11 часов.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, в дежурную часть полиции обратились жильцы дома заявившие, что в их подъезде расположилась пьяная компания молодых людей. «Гости» распивают спиртные напитки и нарушают общественный порядок.

По вызову прибыли инспекторы ОГИБДД и потребовали от правонарушителей соблюдать тишину и порядок. 24-летний мужчина был недоволен тем, что ему мешают «отдыхать». Он схватил инспектора за запястье и с силой вывернул в сторону. В ходе предварительного следствия дебошир полностью признал свою вину и раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, пояснили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU