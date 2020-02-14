2020-02-14T11:22:32+03:00
Экономика

На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети

Департамент АПК выразил готовность разработать меры поддержки
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети Фото: yanao.ruНа Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

О продвижении продукции сельскохозяйственных предприятий Ямала через торговые сети, представленные в регионе, говорили на онлайн-семинаре в Салехарде. Ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона. Это города Ноябрьск, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и ряд других населённых пунктов.

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев рассказал, что на этих территориях местная продукция представлена слабо, что объясняется особенностями логистики. При этом там развита сеть магазинов крупных торговых сетей.

- Ежегодно в округе добывается более 10 тысяч тонн рыбы, заготавливается около двух тысяч тонн мяса оленя, и этих ресурсов достаточно, чтобы расширить географию поставок на восток, – отметил он.

Представители сетевой торговли презентовали свои компании и рассказали об условиях сотрудничества. Сегодня в тренде экологичность, и это преимущество ямальской продукции – оленины, рыбы и дикоросов. При этом шансы попасть в сети есть не только у крупных производителей.

Основную сложность в организации поставок ямальские предприятия связывают с транспортировкой продукции в распределительные центры сетевиков, откуда товары будут поставляться в ямальские города. Региональный департамент АПК выразил готовность разработать меры поддержки, направленные на компенсацию окружным производителям части транспортных затрат.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков
Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников
Таркосалинец, придя в гости, изнасиловал дочку хозяев
На ямальском зимнике пострадала пассажир перевернувшегося снегохода
«Факел» - «Динамо»: ноябряне лишатся фан-зоны из-за карантина
Мошенники оформили на женщину из Салехарда кредит на полмиллиона рублей
Ямальские подростки поучаствуют во Всероссийском первенстве по автомногоборью
Неработающие пенсионеры Ноябрьска могут отдохнуть за счет округа
Погода на Ямале 14 февраля: небольшой снег при южном ветре
Эксперты рассказали о правильных привычках в разгар карантина
Ямальцы заняли призовые места на Чемпионате России по спорту глухих
На Ямале сократились выездные налоговые проверки
В Новом Уренгое осудили гостя региона за угон у спящего знакомого машины
На Ямале усилили контроль за уборкой снега с крыш
Ямальцы поедут на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву
В Новом Уренгое на браконьера, выловившего осетра, завели уголовное дело
Салехардские росгвардейцы потушили пожар в ресторане
В аэропорту Нового Уренгоя появилась новая техника
В Салехарде женщина сдала полицейским мужа под наркотиками
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две дороги
Работы ямальских детей-инвалидов украсят перекидной календарь