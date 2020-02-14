На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:22:32+03:00

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О продвижении продукции сельскохозяйственных предприятий Ямала через торговые сети, представленные в регионе, говорили на онлайн-семинаре в Салехарде. Ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона. Это города Ноябрьск, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и ряд других населённых пунктов.

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев рассказал, что на этих территориях местная продукция представлена слабо, что объясняется особенностями логистики. При этом там развита сеть магазинов крупных торговых сетей.

- Ежегодно в округе добывается более 10 тысяч тонн рыбы, заготавливается около двух тысяч тонн мяса оленя, и этих ресурсов достаточно, чтобы расширить географию поставок на восток, – отметил он.

Представители сетевой торговли презентовали свои компании и рассказали об условиях сотрудничества. Сегодня в тренде экологичность, и это преимущество ямальской продукции – оленины, рыбы и дикоросов. При этом шансы попасть в сети есть не только у крупных производителей.

Основную сложность в организации поставок ямальские предприятия связывают с транспортировкой продукции в распределительные центры сетевиков, откуда товары будут поставляться в ямальские города. Региональный департамент АПК выразил готовность разработать меры поддержки, направленные на компенсацию окружным производителям части транспортных затрат.

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ИСТОЧНИК KP.RU