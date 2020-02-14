2020-02-14T10:03:41+03:00
Общество

В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские

Дети смогут здесь обучиться гончарному и швейному делу, полиграфии, фотоделу, легоконструированию и робототехнике
Анна Полякова
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В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские Фото: Администрация НоябрьскаВ коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские Фото: Администрация Ноябрьска
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Глава Ноябрьска Алексей Романов побывал в коррекционной школе, чтобы на месте оценить его новой мастерской, которая откроется скоро в образовательном учреждении.

В будущем дети смогут здесь обучиться гончарному и швейному делу, полиграфии, фотоделу, легоконструированию и робототехнике. Это станет возможно, благодаря реализации проекта «Доброшкола» нацпроекта «Образование».

Напомним, проект «Доброшкола» предполагает обновление инфраструктуры, которая создает современные условия для обучения и воспитания учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Глава города вместе с коллегами прошел по кабинетам, оценил со специалистами объемы предстоящих работ. Помещения, где в перспективе разместятся мастерские и новое оборудование, для этого не подходят. Их придется отремонтировать и обустроить, отметили в администрации города.

«Коллеги уже подготовили проект и разработали дизайн. Здесь, дети, требующие нашего особого внимания, смогут получать трудовые навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Все мы понимаем насколько важны для детей профессиональные навыки. Поэтому необходимо максимально приложить усилия и выполнить все до конца года», - подчеркивает мэр, - написал на своей станице в Инстаграм Алексей Романов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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