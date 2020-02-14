2020-02-14T09:54:27+03:00
Общество

В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села

80% жилфонда населенного пункта признано аварийным
Анна Полякова
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В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села Фото: администрация Тазовского районаВ Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села Фото: администрация Тазовского района
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В Газ-Сале Тазовского района идет масштабная работа по подготовке переезда основной части жителей села в другие населенные пункты. Документы представили уже 703 семьи, а это 80% от общего числа. В Газ-Сале проживает чуть более 2 тыс. человек. Комиссия ведет сбор предпочтения жителей.

- Однозначно одно – должен сохраниться принцип справедливости. Пока же, важно составить, так называемый «паспорт семьи». В него входят все предпочтения граждан относительно места проживания, работы, учёбы, необходимой площади недвижимости и другая важная информация. Работа строится индивидуально с каждой семьёй, - рассказал первый заместитель главы администрации района Сергей Лисовский.

С теми жителями, которые фактически не находятся в селе, работа ведется дистанционно. Причины такого отсутствия могут быть разными: учеба, командировка, лечение, отпуск или переезд в другой населенный пункт.

Напомним, что в 2019 году в Газ-Сале был проведен опрос, в ходе которого 85% высказались о своем решении в будущем покинуть село. Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", большинство жителей хотят переехать в Новый Уренгой.

Напомним, в селе 80% жилфонда признано аварийным – 40 многоквартирных домов. На данный момент, только восемь из них включены в программу переселения, они были признаны ветхими сроком до 1 января 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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