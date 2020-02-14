В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:36:52+03:00

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В Ноябрьске зачитали приговор двоим молодым наркосбытчикам. На скамье подсудимых оказались местные жители, одно из которых 18 лет, а другому еще 17.

Их признали виновными в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

«Коллег» задержали 21 ноября 2019 года в момент оборудования ими тайников с наркотиками. При личном досмотре и на месте происшествия полицейские нашли у них запрещенные вещества в крупном размере.

Выяснилось, что оба в 2019 году вступили в преступный сговор, чтобы вместе сбывать наркотики в Ноябрьске. С этой целью они приобрели зелье через переписку в сети Интернет. Продавца сейчас разыскивают правоохранители.

Молодым ноябранам он назначил роли, они должны были передавать продавцу информацию о местах закладок и получать от него денежные средства, вырученные в результате реализации. Однако их преступный умысел не был доведен до конца.

Приговором суда 18-летнему юноше назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Несовершеннолетний осужден к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU