Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:09:03+03:00

По каждому сообщению в соцсетях будет проведена проверка

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу не допускать среди подчинённых нарушений антикоррупционного законодательства. 13 февраля глава региона провёл заседание комиссии по координации работы в этой сфере.

Отдельно Дмитрий Артюхов остановился на теме родственных связей между служащими в муниципалитетах. Он подчеркнул, что это недопустимо и призвал глав выявить все такие случаи.

Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе, в личных сообщениях в соцсетях и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.

Он напомнил участникам встречи о последних резонансных событиях и подчеркнул, что подход должен быть вам понятным: любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться.

- Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Поэтому главы муниципалитетов должны ещё раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется, – отметил губернатор.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU