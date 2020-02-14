2020-02-14T09:09:03+03:00
Общество

Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников

По каждому сообщению в соцсетях будет проведена проверка
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников Фото: yanao.ruГлава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу не допускать среди подчинённых нарушений антикоррупционного законодательства. 13 февраля глава региона провёл заседание комиссии по координации работы в этой сфере.

Отдельно Дмитрий Артюхов остановился на теме родственных связей между служащими в муниципалитетах. Он подчеркнул, что это недопустимо и призвал глав выявить все такие случаи.

Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе, в личных сообщениях в соцсетях и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.

Он напомнил участникам встречи о последних резонансных событиях и подчеркнул, что подход должен быть вам понятным: любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться.

- Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Поэтому главы муниципалитетов должны ещё раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется, – отметил губернатор.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков
Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников
Таркосалинец, придя в гости, изнасиловал дочку хозяев
На ямальском зимнике пострадала пассажир перевернувшегося снегохода
«Факел» - «Динамо»: ноябряне лишатся фан-зоны из-за карантина
Мошенники оформили на женщину из Салехарда кредит на полмиллиона рублей
Ямальские подростки поучаствуют во Всероссийском первенстве по автомногоборью
Неработающие пенсионеры Ноябрьска могут отдохнуть за счет округа
Погода на Ямале 14 февраля: небольшой снег при южном ветре
Эксперты рассказали о правильных привычках в разгар карантина
Ямальцы заняли призовые места на Чемпионате России по спорту глухих
На Ямале сократились выездные налоговые проверки
В Новом Уренгое осудили гостя региона за угон у спящего знакомого машины
На Ямале усилили контроль за уборкой снега с крыш
Ямальцы поедут на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву
В Новом Уренгое на браконьера, выловившего осетра, завели уголовное дело
Салехардские росгвардейцы потушили пожар в ресторане
В аэропорту Нового Уренгоя появилась новая техника
В Салехарде женщина сдала полицейским мужа под наркотиками
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две дороги
Работы ямальских детей-инвалидов украсят перекидной календарь