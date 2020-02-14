Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу не допускать среди подчинённых нарушений антикоррупционного законодательства. 13 февраля глава региона провёл заседание комиссии по координации работы в этой сфере.
Отдельно Дмитрий Артюхов остановился на теме родственных связей между служащими в муниципалитетах. Он подчеркнул, что это недопустимо и призвал глав выявить все такие случаи.
Губернатор также обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе, в личных сообщениях в соцсетях и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.
Он напомнил участникам встречи о последних резонансных событиях и подчеркнул, что подход должен быть вам понятным: любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться.
- Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Поэтому главы муниципалитетов должны ещё раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется, – отметил губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU