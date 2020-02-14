2020-02-14T08:24:06+03:00
Происшествия

На ямальском зимнике пострадала пассажир перевернувшегося снегохода

Водитель не учел особенности состояние транспортного средства
Анна Полякова
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На ямальском зимнике пострадала пассажир перевернувшегося снегохода Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальском зимнике пострадала пассажир перевернувшегося снегохода Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 104 километре автозимника «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги» в ДТП пострадала женщина. Авария произошла 13 февраля в 14.40. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, снегоход «Буран» наехал на снежный бордюр и перевернулся.

По предварительным данным, водитель снегохода не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в результате не справился с управлением. Травмы получила пассажирка снегохода, пострадавшую госпитализировали.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 772 зарегистрированных ДТП, погибли 8 человек и 52 травмированы, среди которых трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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