На ямальском зимнике пострадала пассажир перевернувшегося снегохода

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:24:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На 104 километре автозимника «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги» в ДТП пострадала женщина. Авария произошла 13 февраля в 14.40. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, снегоход «Буран» наехал на снежный бордюр и перевернулся.

По предварительным данным, водитель снегохода не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в результате не справился с управлением. Травмы получила пассажирка снегохода, пострадавшую госпитализировали.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 772 зарегистрированных ДТП, погибли 8 человек и 52 травмированы, среди которых трое детей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU