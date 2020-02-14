Мошенники оформили на женщину из Салехарда кредит на полмиллиона рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:20:42+03:00

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Жительница Салехарда по указке мошенников, сама того не подозревая, взяла кредит на полмиллиона рублей. Жертвой обмана стала 51-летняя женщина. Ей позвонила незнакомка и представилась сотрудником банка. Аферистка сообщила, что на счет северянки ошибочно переведены 500 тысяч рублей, которые необходимо вернуть банку.

Честная женщина тут же продиктовала смс-коды, приходившие ей на мобильный телефон, не обратив внимания на текст сообщения. Между тем, в нем говорилось об оформлении кредита на сумму 500 тысяч рублей. При поступлении денег на счет горожанки злоумышленники убедили ее перевести всю сумму на указанные ими счета.

После совершения всех денежных переводов потерпевшая проверила свои счета в приложении и обнаружила непогашенный кредит на ее имя в сумме 500 тысяч рублей. Только тогда жительница Салехарда поняла, что ее обманули и 12 февраля обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU