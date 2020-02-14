2020-02-14T07:03:20+03:00
Общество

Ямальские подростки поучаствуют во Всероссийском первенстве по автомногоборью

Автономный округ представит команда из Ноябрьска
Анна Полякова
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Ямальские подростки поучаствуют во Всероссийском первенстве по автомногоборью Фото: yanao.ruЯмальские подростки поучаствуют во Всероссийском первенстве по автомногоборью Фото: yanao.ru
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Ямальцы станут участниками Всероссийского первенства по автомногоборью, которое состоится в апреле Уфе. Автономный округ представит команда из Ноябрьска, ставшая лидером по итогам региональных соревнований.

К предстоящим соревнованиям активно готовятся четверо юношей. Под руководством инструктора по физической культуре Вячеслава Шаповалова участники будущих состязаний отрабатывают фигурное вождение автомобиля, замену колеса. Кроме того, ребята штудируют теоретические знания правил дорожного движения.

Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и направлено на профилактику ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма, а также популяризацию работы юношеских автомобильных школ и клубов. Главные организаторы – Минпросвещения России и Госавтоинспекция, сообщили в правительстве ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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