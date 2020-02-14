2020-02-14T06:22:03+03:00
Общество

Неработающие пенсионеры Ноябрьска могут отдохнуть за счет округа

Воспользоваться льготой могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет
Анна Полякова
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Неработающие пенсионеры Ноябрьска могут отдохнуть за счет округа Фото: Администрация НоябрьскаНеработающие пенсионеры Ноябрьска могут отдохнуть за счет округа Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске формируют список неработающих пенсионеров, которые в следующем году смогут отдохнуть за счет автономного округа. Такая льгота предлагается женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Пенсионеры могут выбрать любой санаторий России, но есть некоторые ограничения.

- Возмещение осуществляется по фактическим расходам, но не более 1890 рублей в сутки. Оплачивается период, не превышающий 21 день. Отчитаться необходимо в течение двух месяцев после оздоровления, – уточняют в администрации города Ноябрьск.

Чтобы попасть в список, нужно написать заявление и подать документы до 30 сентября. Принимают их в Многофункциональном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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