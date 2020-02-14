2020-02-14T05:33:48+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 февраля: небольшой снег при южном ветре

Температура воздуха -9... -11 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 14 февраля: небольшой снег при южном ветре Фото: pixabay.comПогода на Ямале 14 февраля: небольшой снег при южном ветре Фото: pixabay.com
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В пятницу, 14 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 11 градусов. Пасмурно, периодически - снег. Ветер переменных направлений 1 м/с.

В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер южный 7 м/с.

В Новом Уренгое -11 градусов. Пасмурно, снег. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Надыме -10 градусов. Пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня. Юго-восточный ветер 4 м/с.

В Губкинском -10 градусов, переменная облачность, небольшой снег будет идти весь день. Ветер южный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 9 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко -11 градусов, пасмурно, снег. Ветер южных направлений 7 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно, периодически - снег. Слабый ветер переменных напрвлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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