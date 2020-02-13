Эксперты рассказали о правильных привычках в разгар карантина

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:09:56+03:00

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Врачи телемедицинского проекта МТС поделились советами, которые помогут сохранить здоровье в разгар эпидемии. Напомним, что карантин на Ямале объявлен в семи муниципалитетах вплоть до 18 февраля.

Если в семье уже есть заболевшие, врачи советуют проветривать помещения почаще и ежедневно делать влажную уборку. Отправлять заболевших детей в школу или детский сад нельзя, как и самим – отправляться на работу. Когда приходится быть рядом с другими людьми, нужно носить медицинскую маску, при этом не трогая её руками. Маски должны меняться не реже чем раз в два часа.

Тем ямальцам, которые еще не заболели, эксперты SmartMed советуют сократить по возможности пребывание в публичных местах — для себя и своих детей. Вирусы попадают в организм через дыхательные пути и глаза — по воздуху, через брызги, которые разлетаются от чихающих.

«Не нужно забывать и о сбалансированном питании в период эпидемий: включать больше овощей (кроме картошки), фруктов, орехов в рацион с ними поступают антиоксиданты и витамины органического происхождения, которые нельзя заменить синтезированными добавками. Чем полноценнее рацион, тем лучше организм сопротивляется бактериям и вирусам», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU