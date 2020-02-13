2020-02-13T16:08:07+03:00
Спорт

Ямальцы заняли призовые места на Чемпионате России по спорту глухих

Все три спортсмена тренируются в «Центре адаптивного спорта»
Анна Полякова
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Ямальцы заняли призовые места на Чемпионате России по спорту глухих Фото: yanao.ruЯмальцы заняли призовые места на Чемпионате России по спорту глухих Фото: yanao.ru
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Спортсмены ямальского «Центра адаптивного спорта» успешно выступили на Чемпионате России по спорту глухих. Турнир проходит в городе Владимире и включает две дисциплины: греко-римская и вольная борьба.

В первой из них отличились ямальцы. Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО, Эдуард Ширазданов стал чемпионом в весовой категории до 82 кг. Первое место в весовой категории до 77 кг занял также Андрей Лазукин, а Кирилл Чулков занял второе место в весовой категории до 63 кг.

Все они тренируются под руководством тренера Олега Дюшко. В состязаниях, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие более 150 спортсменов из 22 регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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