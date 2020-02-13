Ямальцы заняли призовые места на Чемпионате России по спорту глухих

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:08:07+03:00

Все три спортсмена тренируются в «Центре адаптивного спорта»

Изменить размер текста: A A

Спортсмены ямальского «Центра адаптивного спорта» успешно выступили на Чемпионате России по спорту глухих. Турнир проходит в городе Владимире и включает две дисциплины: греко-римская и вольная борьба.

В первой из них отличились ямальцы. Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО, Эдуард Ширазданов стал чемпионом в весовой категории до 82 кг. Первое место в весовой категории до 77 кг занял также Андрей Лазукин, а Кирилл Чулков занял второе место в весовой категории до 63 кг.

Все они тренируются под руководством тренера Олега Дюшко. В состязаниях, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие более 150 спортсменов из 22 регионов страны.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU