На Ямале сократились выездные налоговые проверки

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Дмитрий Артюхов 13 февраля принял участие в коллегии ямальской налоговой службы. Подводя итоги работы за 2019 год, руководитель УФНС России по округу Яна Калюжина отметила, что с учётом поступлений от межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в бюджетную систему России поступило на 9% больше средств, чем годом ранее. Поступления в бюджет округа увеличены на 13,5%.

За последние три года служба обеспечивает ежегодное увеличение поступлений имущественных налогов физических лиц. Так, по итогам кампании 2019 года прирост составил 112,8% по итогам 2018 года – 111,7%.

Кроме того, руководитель управления отметила тенденцию к снижению количества выездных налоговых проверок. В 2019 году оно сократилось на 11% и составило 94 проверки, в 2018 году их было 105.

- Безусловно, нужно пресекать злоупотребления. Но каждый раз, сталкиваясь с конкретным предпринимателем, нужно понимать, что за ним стоит коллектив, от него зависит качество жизни в наших городах и посёлках. Важно, чтобы предприниматели развивались и не снимались с учёта в нашем округе. Уверен, эта задача будет выполнена, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU