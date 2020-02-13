В Новом Уренгое осудили гостя региона за угон у спящего знакомого машины
В Новом Уренгое суд привлек к ответственности приезжего из Башкортостана за угон и пьяное управление автомобилем. 32-летнего мужчину задержали 28 апреля 2019 года. Машина оказалось его знакомого. Владелец не подозревал о происшествии, поскольку в момент угона просто спал.
В ходе проверки выяснилось, что правонарушитель в 2016 году был осужден Мелеузским судом Башкортостана за нетрезвое вождение.
В этот раз его судили уже по двум статьям: «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».
В феврале 2020 года суд вынес решение о признании его виновным. Мужчине назначено один год и один месяц колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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ИСТОЧНИК KP.RU