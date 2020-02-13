13 Февр. 2020 2020-02-13T15:07:26+03:00

На Ямале усилили контроль за уборкой снега с крыш Фото: yanao.ru

Только за последние дни в городские сообщества поступило более 50 сообщений

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Все управляющие организации, индивидуальные предприниматели и ТСЖ Ямала получили от жилищной инспекции предостережения о недопустимости скопления снега и наледи на крышах.

С начала года в окружной департамент госжилнадзора от ямальцев поступило 235 обращений, из них восемь – по вопросам очистки кровель. В соцсетях сообщений о накопившемся снеге на крышах и опасности его схода гораздо больше. Только за последние дни в городские сообщества поступило более 50 сообщений, которые, кстати, не являются основанием для проведения проверки.

В департаменте пояснили, что отвечают за уборку снега с крыш УК и ТСЖ. Они сами заключают договоры с организациями, у которых есть право выполнять такие работы.

По словам замгубернатора, директора окружного департамента госжилнадзора Сергея Карасёва, таких организаций на территории округа немного, поскольку потребность в указанных специалистах связана с сезонностью.

По этой причине страдает оперативность выполнения заявок, оформленных управляющими организациями. Кроме того, специализированные организации отказываются производить работы, если прилегающая к дому территория заставлена личным автотранспортом.

Для контроля деятельности коммунальщиков в округе привлекаются общественные организации, которые проводят рейды по осмотру жилых домов и соцобъектов, сообщает правительство ЯНАО.

Жилинспекторы предлагают жителям округа обращаться с жалобами о ненадлежащем исполнении обязанностей УК или ТСЖ в органы госжилнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU