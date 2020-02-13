В Новом Уренгое на браконьера, выловившего осетра, завели уголовное дело
Транспортные полицейские Нового Уренгоя расследуют уголовное дело, которое завели на браконьера. 58-летний житель деревни Усть-Войкары покусился на краснокнижного сибирского осетра.
Его задержали на правом берегу реки Горная Обь 8 января во время рейдового мероприятия, которое было направлено на пресечение фактов незаконного вылова водных биоресурсов.
Используя рыболовную лесковую сеть, он успел выловить одну особь ценной рыбы. Популяция ее сокращается с каждым годом, поэтому сибирский осетр находится под защитой государства и занесен в Красную книгу.
Сети были изъяты, а рыба направлена на ихтиологическую экспертизу, которая подтвердила, что выловленная рыба относится к особо ценным водным биологическим ресурсам, вылов которых в открытых водоемах запрещен, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
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ИСТОЧНИК KP.RU