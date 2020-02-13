Салехардские росгвардейцы потушили пожар в ресторане

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:45:29+03:00

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Наряд вневедомственной охраны Росгвардии предотвратил пожар в ресторане Салехарда. Во время патрулирования маршруте экипаж получил сигнал от дежурной службы о том, что в ресторане по улице Свердлова возник пожар. Наряд прибыл к месту происшествия через две минуты после получения сообщения о возгорании, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Войдя в помещение ресторана, они увидели, как полыхает барная стойка. Все посетители были тут же эвакуированы из здания. После этого росгвардейцы вместе с сотрудником службы охраны ресторана приступили к тушению возгорания.

Огнетушителями они справились с пожаром. Пострадавших в результате происшествия нет. Когда к месту ЧП прибыл пожарный расчет, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU