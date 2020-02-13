В аэропорту Нового Уренгоя появилась новая техника
Аэропорт Новый Уренгой обновляет и пополняет парк спецтехники. Две современные машины Isuzu введены в производственную деятельность авиаузла. Один автомобиль - это водовоз для транспортировки, хранения и заправки питьевой водой воздушных судов, вторая спецмашина - для обработки санузлов самолётов.
Водозаправочная машина предназначена для обслуживания любых типов воздушных судов. Кроме того, она имеет системы фильтрации и защиты от замерзания воды. Она позволяет обеспечивать бесперебойную заправку в условиях низких температур, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Водозаправщик подает воду под высоким давлением, наполняя баки самолетов всего за 2-3 минуты.
Сейчас парк спецтехники аэропорта насчитывает более 140 единиц техники и средств механизации. В ближайшие два года в здесь будет реализована масштабная программа по обновлению подвижного состава и спецсредств. Так, до 2021 года ямальский авиаузел планирует обновить парк техники более чем на 70 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU