13 Февр. 2020 2020-02-13T12:56:25+03:00

В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две дороги Фото: lbt.yanao.ru

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Лабытнанги продолжит участвовать в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт затронет две улицы, сообщили в администрации города.

Благодаря нацпроекту в Лабытнанги станет комфортной для проезда улица Подгорная. Будет обновлен участок улицы Школьная (от ул. Обской до ул. Магистральной). Кроме асфальтирования проезжей части будет проведен ремонт водопропусков и бордюров, в планах укрепить обочины.

К работам приступят 1 июня и завершат обновление 30 сентября 2020 года. Специалисты Управления ЖКХ уже запланировали встречу с представителями подрядчика, которая пройдет в марте с выездом на объекты ремонта.

Как сообщалось ранее, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал ремонт и строительство дорог одним из приоритетных вопросов, выступая с ежегодным докладом о положении дел в автономном округе, и сообщил, что 2020 год станет Годом дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU