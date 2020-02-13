Работы ямальских детей-инвалидов украсят перекидной календарь

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:40:49+03:00

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На Ямале подвели итоги конкурса рисунков для детей-инвалидов «Моя новогодняя мечта». Творческое состязание накануне всеми любимого праздника объявили депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер совместно с депутатом Тюменской областной Думы Александром Ширыкаловым.

Всего на конкурс поступило 62 рисунка из 11 муниципальных образований. Жюри оценивало работы в трех возрастных категориях: с 3-х до 8-ми лет; с 8-ми до 13-ти лет; с 13-ти до 18-ти лет.

- Определить победителей было очень сложно: каждый рисунок был искренним, трогательным, по-своему уникальным, а изображенная мечта – сокровенной. Работы получились яркими и красочными. Надеюсь, что найдутся меценаты, которые захотят исполнить пожелания детей, – призналась народная избранница.

В результате «Гран-при» удостоена работа тринадцатилетней Алины Ахмедзяновой из Салехарда. Ее рисунок разместят на обложку.

Работы других победителей разместят на страницах перекидного календаря.

Всем конкурсантам вручат дипломы участников и сами календари, а победителей ждет еще и денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU