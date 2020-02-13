В салехардских аптеках проверили запасы противовирусных препаратов

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:25:29+03:00

Ситуация на контроле и не вызывает никаких опасений

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Противовирусные препараты в аптеках Салехарда имеются в достаточном количестве. Об этом сообщила заместитель главы города по социальной политике Ирина Максимова после проведённого рейда по фармацевтическим торговым точкам.

- Сегодня мы проверяем, как аптеки готовы и как соблюдается требование о наличии постоянного неснижаемого запаса противовирусных препаратов. Мы поговорили с фармацевтами, которые подтвердили наличие этих лекарственных средств. Они поступают ежедневно, и неснижаемый запас всегда есть. Ситуация на контроле и не вызывает никаких опасений, - комментирует Ирина Максимова.

Напомним, в городе, как и везде по Ямалу, введён план мероприятий по недопущению распространения гриппа и ОРВИ.

На Ямале с 11 февраля запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. В учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципальных образований Ямала введён масочный режим. С 12 февраля школы в шести муниципалитетах закрыли на карантин до 18 февраля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU