В салехардских аптеках проверили запасы противовирусных препаратов
Противовирусные препараты в аптеках Салехарда имеются в достаточном количестве. Об этом сообщила заместитель главы города по социальной политике Ирина Максимова после проведённого рейда по фармацевтическим торговым точкам.
- Сегодня мы проверяем, как аптеки готовы и как соблюдается требование о наличии постоянного неснижаемого запаса противовирусных препаратов. Мы поговорили с фармацевтами, которые подтвердили наличие этих лекарственных средств. Они поступают ежедневно, и неснижаемый запас всегда есть. Ситуация на контроле и не вызывает никаких опасений, - комментирует Ирина Максимова.
Напомним, в городе, как и везде по Ямалу, введён план мероприятий по недопущению распространения гриппа и ОРВИ.
На Ямале с 11 февраля запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. В учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципальных образований Ямала введён масочный режим. С 12 февраля школы в шести муниципалитетах закрыли на карантин до 18 февраля включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU