2020-02-13T11:50:36+03:00
Общество

Ямальские зимники работают с ограничениями

Работают три из четырех сезонных трасс
Анна Полякова
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Ямальские зимники работают с ограничениями Фото: dgzp.yanao.ruЯмальские зимники работают с ограничениями Фото: dgzp.yanao.ru
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Ямальские зимник в связи с повышением температуры воздуха работают с ограничениями. Тоннаж сезонных трасс может повышаться ночью.

Так, например, на автозимнике НадымСалехард с 08:00 до 20:00 движение открыто для транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 – до 30 тонн.

На автодорогу Коротчаево – Красносельку допускаются только полноприводные транспортные средства общей массой до 30 тонн.

Автозимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыт для всех видов автомобилей общей массой до 30 тонн.

Зимняя автодорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не открыта, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Автомобилистов просят соблюдать пропускной режим, чтобы не подвергать опасности себя и своих пассажиров.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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