Ямальские зимники работают с ограничениями
Ямальские зимник в связи с повышением температуры воздуха работают с ограничениями. Тоннаж сезонных трасс может повышаться ночью.
Так, например, на автозимнике Надым — Салехард с 08:00 до 20:00 движение открыто для транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 – до 30 тонн.
На автодорогу Коротчаево – Красносельку допускаются только полноприводные транспортные средства общей массой до 30 тонн.
Автозимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыт для всех видов автомобилей общей массой до 30 тонн.
Зимняя автодорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не открыта, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
Автомобилистов просят соблюдать пропускной режим, чтобы не подвергать опасности себя и своих пассажиров.
Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.
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ИСТОЧНИК KP.RU