Депутаты Тарко-Сале предлагают поселениям района объединиться

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:29:53+03:00

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Таркосалинские депутаты выдвинули инициативу объединить все поселения Пуровского района в муниципальный округ. Как отметил председатель городского собрания депутатов Пётр Колесников, единая структура муниципальной власти позволяет исключить дублирование функций.

- Создание муниципального округа дает еще одно преимущество: единый бюджет. Объединенные средства можно будет направлять на решение не только острых проблем и первоочередных задач, но и на реализацию комплексных долгосрочных программ и планов, - подчеркнул спикер.

При этом важно, что населенные пункты при такой системе упразднены не будут. А в каждом поселении будут сформированы территориальные отделы администрации района. Местным жителям, как отмечают депутаты, будет легче ориентироваться в решении вопросов, поскольку структура власти будет понятная всем: один глава, одна администрация, один представительный орган.

В результате таких преобразований пуровчане ничего не потеряют: льготы, положенные жителям сельской местности, останутся без изменений.

Предложения об объединении поселений в муниципальный округ направлены в Пуровскую районную Думу. Глава района Андрей Нестерук поддержал депутатов, отметив при этом необходимость максимально открыто обсудить идею слияния с жителями города и района. Горожане могут высказать свое мнение в ходе публичных слушаний, которые назначены на 2 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU