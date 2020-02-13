2020-02-13T10:14:48+03:00
Общество

В новоуренгойской акции «Посылка солдату» приняли участие ветераны

62 посылки разойдутся по военным частям
Анна Полякова
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В новоуренгойской акции «Посылка солдату» приняли участие ветераны Фото: newurengoy.ruВ новоуренгойской акции «Посылка солдату» приняли участие ветераны Фото: newurengoy.ru
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Новоуренгойские ветераны Великой Отечественной Войны приняли участие в акции «Посылка солдату», которая прошла 12 февраля.

Как рассказали в администрации Нового Уренгоя, для военнослужащих собирали вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, писали письма и рисовали.

62 посылки разойдутся по военным частям в Волгоградскую, Московскую, Ленинградскую области, Иркутск, Смоленск, Челябинск, Севастополь, Хабаровский край, Белгород, Новосибирск, Севастополь.

Акция «Посылка солдату» проходит с 15 января по 14 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества. В ней принимают участие школьники, воспитанники учебного комбината «Эврика», дома детского творчества «Дружба», новоуренгойского многопрофильного колледжа, колледжа права и экономики, Молодежного ресурсного центра, военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители общественного движения «Волонтеры Победы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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