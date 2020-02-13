Надымчанину, всадившему нож в грудь имениннику, дали 8 лет «строгача»

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:56:12+03:00

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В Надыме местного жителя признали виновным в покушении на убийство. Обидевшийся гость пытался расправиться с именинником, однако ему помешали очевидцы нападения. Это произошло 29 сентября 2019 года

По данным следствия и суда, компания отмечала день рождения хозяина квартиры. В какой-то момент произошел конфликт между родственницей виновника торжества и одним из гостей.

Несдержанный 34-летний ранее судимый мужчина грубо выразился в адрес женщины. Хозяин квартиры не смог проигнорировать хамство и сделал грубияну замечание.

Обиженный мужчина тут же схватил кухонный нож и вонзил его в грудь, а потом в живот имениннику. Находившиеся в квартире люди остановили буйного гостя. Раненого медики успели спасти, своевременно оказав квалифицированную помощь.

В ходе предварительного следствия напавший с ножом полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU