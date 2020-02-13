Ханымейцы рискуют жизнью, сокращая путь до Ноябрьска

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:48:06+03:00

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Ханымейцы просят не рисковать жизнью, пользуясь неофициальной технической дорогой. Так они сокращают путь до ближайшего к муниципалитету города - Ноябрьска.

Расстояние от Ханымея Пуровского района ЯНАО до Ноябрьска составляет 206 километров, из них 65 километров - асфальтированная дорога, ведущая на федеральную трассу Сургут-Салехард. Немногим более 65 километров составляет протяженность технической трассы, называемой в народе «зимником». Однако по сути она таковой не является.

Необходимость этой дороги для жителей поселка понимает и глава Ханымея, ведь она существенно сокращает путь до Ноябрьска в зимнее время. Однако законных оснований проводить работы по обустройству и содержанию этого технологического проезда муниципалитет не имеет.

- На сегодняшний день законных возможностей содержать этот участок мы не имеем, - поделился глава Ханымея Азат Мектепкалиев. - Но, тем не менее, мы регулярно обращаемся за помощью к учреждениям и организациям, базирующимся на территории, чтобы эту дорогу каким-то образом подчищали.

Ханымейцы называют эту дорогу – «дорогой жизни», так как не раз приходилось по этому пути доставлять пациентов в больницу Ноябрьска, особенно когда на счету каждая минута.

Между тем, администрация поселка продолжает работать с различными вышестоящими инстанциями, чтобы добиться положительного решения и в дальнейшем перевести эту дорогу в состав автомобильных дорог округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU