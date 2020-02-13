В Надыме ищут мужчину, «боднувшего» подростка в нос

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:02:38+03:00

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В Надыме после прокурорского вмешательства возбудили уголовное дело и причинении телесных повреждений подростку. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина «бодался» с несовершеннолетним.

На проезжей части дороги на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений взрослый человек ударил головой в область носа юноше, сообщили в прокуратуре ЯНАО. Что стало поводом для таких разборок – не уточняется

Мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей спинки носа, ссадины спинки носа, которые экспертиза расценивает как легкий вред здоровью.

- Уголовные дела данной категории возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, - пояснили в региональном ведомстве.

Подросток не мог защищать свои права и законные интересы в силу своего несовершеннолетнего возраста. Надзорное ведомство учло этот обстоятельство, как и то, что данные о напавшем не известны, поэтому в адрес начальника ОМВД России по Надымскому району внесено требование о передаче материала для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU