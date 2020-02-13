13 Февр. 2020 2020-02-13T08:40:32+03:00

Снега в Салехарде в этом году в два раза больше, чем обычно Фото: Администрация Салехарда

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Количество выпавшего снега в Салехарде этой зимой в два раза больше, чем в предыдущие годы. По информации Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», средняя высота снежного покрова по снегосъёмке в январе 2019 года составляла 65 см.

В первый месяц этого года такой показатель – уже 78 см. При этом норма (то есть усреднённый показатель за 30 лет – с 1981 года по 2010 год) в январе составляет 42 см.

Результаты наблюдений метеорологов подтверждают и количество убранного в столице Ямала снега. По информации АО «Салехарддорстрой», на начало февраля 2020 года вывезено из города 6 146 КамАЗов - 92 200 кубометров снега. На этот же период в прошлом году – 83 000 кубометров. Ежедневно на очистку городских улиц, дворов, проездов, тротуаров выходит 18-20 единиц техники, сообщает администрация Салехарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU