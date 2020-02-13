В Салехарде вынесли приговор вандалам, сломавшим знаменитые «Камыши»
Прокуратура Салехарда поддержала гособвинение по уголовному делу о вандализме. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей. Одному 20, другому 21 год.
Прогуливаясь однажды в нетрезвом состоянии по улице Ленина ямальской столицы, они ради забавы сломали 18 двухметровых фонарей «Камыши», перевернули и сломали пластиковые чаши уличного вазона, а также погнули и сорвали с креплений информационное табло. Ущерб от повреждения составил более 320 тысяч рублей.
Нарушителей сотрудники полиции установили в тот же день. Вандалы сознались в содеянном. Суд признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Кроме того, им предстоит в полном объеме возместить причиненный ущерб. Сообщает прокуратура ЯНАО.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU