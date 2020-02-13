2020-02-13T08:22:33+03:00
Происшествия

В Салехарде вынесли приговор вандалам, сломавшим знаменитые «Камыши»

Ущерб от повреждения составил более 320 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Салехарде вынесли приговор вандалам, сломавшим знаменитые «Камыши» Фото: salekhard.orgВ Салехарде вынесли приговор вандалам, сломавшим знаменитые «Камыши» Фото: salekhard.org
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Прокуратура Салехарда поддержала гособвинение по уголовному делу о вандализме. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей. Одному 20, другому 21 год.

Прогуливаясь однажды в нетрезвом состоянии по улице Ленина ямальской столицы, они ради забавы сломали 18 двухметровых фонарей «Камыши», перевернули и сломали пластиковые чаши уличного вазона, а также погнули и сорвали с креплений информационное табло. Ущерб от повреждения составил более 320 тысяч рублей.

Нарушителей сотрудники полиции установили в тот же день. Вандалы сознались в содеянном. Суд признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, им предстоит в полном объеме возместить причиненный ущерб. Сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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