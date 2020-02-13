На трассе Сургут-Салехард столкнулись грузовики с прицепами

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:19:55+03:00

На трассе Сургут Салехард столкнулись два грузовика с прицепами Фото: Госавтоинспекция Ямала

Водитель одного из них получил травмы

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На 696 километре автодороги Сургут – Салехард 12 февраля лоб в лоб столкнулись грузовики с прицепами. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в 12.20 водитель автомобиля «DAF» выехал на полосу встречного движения.

По предварительным данным, дальнобойщик не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние транспортного средства, в результате не справился с управлением. Его встретил автомобиль «VOLVO», водитель которого и пострадал в ДТП. Мужчина с травмами госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 750 зарегистрированных ДТП, погибли восемь человек и 52 травмирован, в их числе трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU