2020-02-13T06:24:28+03:00
Происшествия

Ямальские полицейские поймали телефонного «экстрасенса»

Устанавливается возможная ее причастность к совершению аналогичных преступлений
Анна Полякова
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Ямальские полицейские поймали телефонного «экстрасенса» Фото: 89.мвд.рфЯмальские полицейские поймали телефонного «экстрасенса» Фото: 89.мвд.рф
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Ямальские полицейские раскрыли телефонное мошенничество, жертвой которого стала 43-летняя жительница Пуровского района. В октябре 2019 года она обратилась к правоохранителям, рассказав о случившемся.

В соцсети она нашла объявление и к экстрасенсу, которая за определенную сумму пообещала уладить имеющиеся в семье проблемы личного характера. Затем еще нескольких дней под различными предлогами экстрасенсорных услуг «специалистка» выманивала у северянки деньги. Всего женщина перевела на указанные счета более 150 тыс. рублей. Только после очередного телефонного звонка с требованием оплаты она поняла, что ее обманывают.

«Экстрасенсом» оказалась ранее не судимая, безработная 51-летняя жительница Тульской области. Задержанная призналась во всем и раскаялась. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Вещественные доказательства она выдала полицейским добровольно.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде, устанавливается возможная ее причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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