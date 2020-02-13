2020-02-13T05:39:53+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 февраля: кратковременный снег пройдет на всей территории региона

Температура воздуха -9.... -14 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 13 февраля: кратковременный снег пройдет на всей территории регионаПогода на Ямале 13 февраля: кратковременный снег пройдет на всей территории регионаФото: Анна Полякова
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В четверг, 13 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 14 градусов. Малооблачно, снег ожидается ближе к ночи. Ветер южный 3 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, снег – в середине дня. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -11 градусов. Пасмурно, снег – во второй половине дня. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме -9 градусов. Пасмурно, после обеда пойдет снег. Южный ветер 5 м/с.

В Губкинском -10 градусов. В основном пасмурно, в середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно. Снег ожидается после обеда. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Муравленко -9 градусов, пасмурно, днем пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -13 градусов, днем - облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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