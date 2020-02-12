2020-02-12T16:17:44+03:00
Общество

Ямальские врачи будут сотрудничать с тюменскими нейрохирургами

Северяне оценили возможности коллег и лечебную базу
Анна Полякова
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Ямальские врачи обсудили с тюменскими нейрохирургами вопросы сотрудничества Фото: yanao.ruЯмальские врачи обсудили с тюменскими нейрохирургами вопросы сотрудничества Фото: yanao.ru
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Руководители медучреждений Ямала обсудили с руководством Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени центра вопросы усовершенствования оказания северянам специализированной помощи. На встрече коллеги смогли не только обменяться опытом, но и обсудить вопросы дальнейшей совместной работы.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, подчеркнул, что регион намерен расширять сотрудничество. В центре много передовых способов лечения, которые важно освоить и ямальским врачам, тем более, что в ЯНАО есть нейрохирургическое отделение и соответствующие специалисты.

- Считаю, что экстренная помощь должна оказываться на своей территории, а вот более сложные случаи необходимо рассматривать и лечить там, где созданы лучшие условия. Как мы убедились, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени имеет современную лечебную базу и хорошие кадры, - отметил руководитель окружного депздрава.

Во время экскурсии по центру гостям показали операционные, лучевое отделение, уникальный симуляционный класс, не имеющий аналогов в мире, где проходят обучение врачи, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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