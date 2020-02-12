2020-02-12T16:00:27+03:00
Происшествия

В Ямальском районе ждет суда женщина, вонзившая нож в грудь мужу

Она призналась, что расправилась с мужем во время пьянки
Анна Полякова
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В Ямальском районе ждет суда женщина, вонзившая нож в грудь мужуВ Ямальском районе ждет суда женщина, вонзившая нож в грудь мужуФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе перед судом предстанет местная жительница за убийство мужа. Как сообщили в СУ СКР п ЯНАО, расследование уголовного дела завершено.

Женщина расправилась с мужем ночью 29 ноября 2019 года. По данным следствия, супруги, проживавшие в селе Яр-Сале, выпивали, ссорились. Во время конфликта 50-летняя женщина, схватив нож, вонзила удар в грудь своему избраннику. Рана оказалась смертельной. От проникающего колото-резанного ранения 47-летний мужчина скончался на месте преступления.

Женщина еще во время предварительного следствия признала свою вину и активно сотрудничала со следствием в раскрытии преступления. Теперь ее судьбу решит суд, куда уже направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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