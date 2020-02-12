2020-02-12T15:42:38+03:00
Общество

Глава Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств

Губернатор оценил возможности учебного заведения
Анна Полякова
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Глава Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств Фото: yanao.ruГлава Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в детской школе искусств им. Е.В. Образцовой в Салехарде. Он пообщался с преподавателями и учениками, побывал на репетициях и осмотрел творческие возможности учреждения.

Старейшее музыкальное учебное заведение открылось в 1956 году. С 2007 года учреждение «живёт» в новом здании. Школа обучает по пяти направлениям: хореографическое, художественное, музыкальное, класс эстетического развития и театральное искусство. Сейчас в ней обучается более 800 человек от двух до 18 лет.

На репетиции академического хора губернатор пообщался с его творческим руководителем – Еленой Хайбуллиной. Она вместе с мужем и детьми переехала на Ямал из Кургана в прошлом году. Оба супруга работают в школе искусств. Данис с нуля создал собственный класс по духовым инструментам. Творческая семья рассказала губернатору, что жильё снимают, но работодатель частично компенсирует стоимость аренды, а обоим молодым преподавателям не придется «копить» северный коэффициент.

Особое внимание губернатор уделил инструментам, которыми располагает школе. Во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе он поручил увеличить поддержку детских школ искусств на Ямале.

Главе региона показали набор новых инструментов, который поступил в школу на днях. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» у школы появится пять фортепиано и полный комплект для духового оркестра из 21 позиций: флейты, кларнет, труба, валторна, тромбон, ударные, ксилофон, литавры. В 2019 году на средства спонсоров и грантов в ДШИ появился 51 новый музыкальный инструмент.

Что касается устаревшего концертного зала школы, где проходят репетиции и общегородские мероприятия, его ждет ремонт. Вопрос будет решен, пообещал Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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