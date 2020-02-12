Командиры ямальских поисковых отрядов обсудят планы перед началом сезона
Командиры поисковых отрядов Ямала соберутся 26 февраля на конференцию, чтобы обсудить планы предстоящей работы. Мероприятие пройдет на базе Регионального центра патриотического воспитания.
Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, участники конференции рассмотрят вопросы по подготовке и проведению ежегодной окружной акции «Ямал. Вахта Памяти 2020», оценят готовность поисковых отрядов к сезону и участие представителей поисковых объединений в международных, всероссийских, межрегиональных экспедициях.
Как отметил руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Александр Должиков, наступающий сезон – особенный. Впервые поисковики получат из окружного бюджета субсидию в размере 10 миллионов рублей. Комиссия по распределению финансовых средств завершит работу 16 февраля. Кроме того, в этом году планируется отправить почти в двое больше поисковиков, чем в прошлом году.
На раскопки поедут более 430 бойцов из всех 28 отрядов, зарегистрированных на Ямале, в том числе – из двух новых, они были образованы в декабре: «Неизвестный солдат» (шестая школа, Ноябрьск) и «Салют Победы» (третья школа, поселок Пурпе Пуровского района). Запланировано участие ямальцев в 17 экспедициях, которые пройдут в 11 регионах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU