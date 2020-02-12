2020-02-12T15:13:10+03:00
Общество

Командиры ямальских поисковых отрядов обсудят планы перед началом сезона

В этом году планируется отправить намного больше поисковиков
Анна Полякова
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Командиры ямальских поисковых отрядов обсудят планы перед началом сезона Фото: dmpt.yanao.ruКомандиры ямальских поисковых отрядов обсудят планы перед началом сезона Фото: dmpt.yanao.ru
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Командиры поисковых отрядов Ямала соберутся 26 февраля на конференцию, чтобы обсудить планы предстоящей работы. Мероприятие пройдет на базе Регионального центра патриотического воспитания.

Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, участники конференции рассмотрят вопросы по подготовке и проведению ежегодной окружной акции «Ямал. Вахта Памяти 2020», оценят готовность поисковых отрядов к сезону и участие представителей поисковых объединений в международных, всероссийских, межрегиональных экспедициях.

Как отметил руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Александр Должиков, наступающий сезон – особенный. Впервые поисковики получат из окружного бюджета субсидию в размере 10 миллионов рублей. Комиссия по распределению финансовых средств завершит работу 16 февраля. Кроме того, в этом году планируется отправить почти в двое больше поисковиков, чем в прошлом году.

На раскопки поедут более 430 бойцов из всех 28 отрядов, зарегистрированных на Ямале, в том числе – из двух новых, они были образованы в декабре: «Неизвестный солдат» (шестая школа, Ноябрьск) и «Салют Победы» (третья школа, поселок Пурпе Пуровского района). Запланировано участие ямальцев в 17 экспедициях, которые пройдут в 11 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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