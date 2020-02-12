2020-02-12T14:47:57+03:00
Общество

Салехардцы голосованием выберут место для выгула и дрессировки собак

Проект будет реализован в 2020 году
Анна Полякова
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Салехардцы голосованием выберут место для выгула и дрессировки собак Фото: pixabay.comСалехардцы голосованием выберут место для выгула и дрессировки собак Фото: pixabay.com
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Жителям Салехарда предлагают самим выбрать, в каком районе города будет построена площадка для выгула и дрессировки собак. Опрос стартовал на портале «Живём на Севере», это решение горожан будет реализовано в 2020 году в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

Салехардцам предложены три варианта, где может быть размещена площадка для собак. В списке районы гаражного кооператива «Лагуна», улицы Чкалова, 18Б и рядом со спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Подшибякина, 56. Голосование продлится до 22 февраля.

Как отметила депутат гордумы Лариса Цупикова, дело для салехардцев новое. Тем не менее, она выразила уверенность, что горожане подхватят эту идею, тем более что инициатива исходила как раз от неравнодушных жителей.

- Почти в каждой семье северян есть домашний любимчик, и появится новая возможность – дрессировка питомцев на специальной площадке, - пояснила народная избранница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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