12 Февр. 2020 2020-02-12T14:26:28+03:00

Режим работы ямальских зимников зависит от времени суток Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале в связи с повышением температуры воздуха на автозимниках 12 февраля ввели ограничения. Режим работы будет зависеть от времени суток, пока температура воздуха не опустится ниже -10 градусов.

Автозимник Надым - Салехард с 8:00 до 20:00 доступен для транспорта массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 – для машин до 30 тонн. Зимняя трасс Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) с 11:00 до 20:00 открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн

Автомобильная дорога Коротчаево – Красноселькуп с 16-00 часов 12.02.2020 открыта для всех полноприводных машин общей массой до 30 тонн.

Напомним, с 1 февраля 2020 года в связи с реконструкцией участка автодороги «Уренгой – Красноселькуп» движение от КПП "Казачий" до КПП "Южно-Русское месторождение" будет осуществляться с 08:00 до 20:00 часов. В остальное время дорога будет закрыта.

Проезд по зимнику Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале по-прежнему закрыт.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU