2020-02-12T14:04:16+03:00
Общество

На Ямале из-за карантина в школах изменили график экзаменов

Итоговое собеседование по русскому языку смогли пройти меньше половины девятиклассников
Анна Полякова
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На Ямале из-за карантина в школах изменили график экзаменов Фото: yanao.ruНа Ямале из-за карантина в школах изменили график экзаменов Фото: yanao.ru
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Карантин в школах Ямала внёс коррективы в график сдачи итогового собеседования по русскому языку. Его девятиклассники должны были сдавать сегодня, 12 февраля. Успешная сдача даёт допуск к ГИА. Испытание относительно новое, введено в 2019 году. Ранее оно проводилось в форме апробации, уточнили в правительстве ЯНАО

Экзаменационное испытание должны были пройти больше шести с половиной тысяч учеников из 113 школ. Однако из-за карантина, который введён в некоторых муниципалитетах Ямала, педагоги 12 февраля экзаменовали лишь меньше половины учащихся. Для остальных школьников, находящихся в данный момент на дистанционном обучении, назначены дополнительные дни для итогового собеседования: 11 марта и 18 мая.

На собеседовании школьникам предстоит выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Результаты собеседования оцениваются по зачетной системе. В 2020 году максимальный балл за итоговое собеседование увеличен с 19 до 20. Для получения зачёта теперь надо набрать не менее 10 баллов. Если попытка была неудачной или ребёнок пропустил устный русский по уважительной причине, у него будет возможность пересдачи в марте или мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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