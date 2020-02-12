2020-02-12T13:38:35+03:00
Происшествия

Пуровчанке, оформившей микрозаймы на своих коллег, зачитали приговор

Женщина использовала копии паспортов сотрудников
Анна Полякова
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Пуровчанке, оформившей микрозаймы на своих коллег, зачитали приговорПуровчанке, оформившей микрозаймы на своих коллег, зачитали приговорФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Пуровского района хотела обогатиться за счет коллег. Женщина оформила в микрофинансовых организациях через интернет потребительские займы в общей сумме более 28 тысяч рублей.

Для этого она использовала ранее скопированные на рабочем компьютере электронные копии паспортов сотрудников.

Она рассчитывала на то, что о ее хитрости никто не узнает, и платить проценты и возвращать кредит женщина не собиралась. Полученные деньги она перевела на свою банковскую карту и тратила их на себя.

Ее судили по статье «Мошенничество». Суд учел позицию гособвинителя и назначил ей наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы с установлением на период отбывания наказания конкретных ограничений, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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