Пуровчанке, оформившей микрозаймы на своих коллег, зачитали приговор
Жительница Пуровского района хотела обогатиться за счет коллег. Женщина оформила в микрофинансовых организациях через интернет потребительские займы в общей сумме более 28 тысяч рублей.
Для этого она использовала ранее скопированные на рабочем компьютере электронные копии паспортов сотрудников.
Она рассчитывала на то, что о ее хитрости никто не узнает, и платить проценты и возвращать кредит женщина не собиралась. Полученные деньги она перевела на свою банковскую карту и тратила их на себя.
Ее судили по статье «Мошенничество». Суд учел позицию гособвинителя и назначил ей наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы с установлением на период отбывания наказания конкретных ограничений, сообщает прокуратура ЯНАО.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU