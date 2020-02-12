Новоуренгойский «Факел» поборется за место в четвертьфинала лиги чемпионов Европы

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:23:58+03:00

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Новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» 12 февраля сыграет с командой из Кемеровской области «Кузбасс». Это важнейший матч группового этапа лиги чемпионов Европы. Команды будут сражаться за право выйти в 1/4 финала престижного евроклуба, сообщает пресс-служба «Факел». Состязание начнется в 19:00 во дворце спорта «Звездный».

Как сообщили в новоуренгойском клубе, свои последние матчи в Чемпионате России обе команды сыграли крайне неудачно. «Кузбасс» сенсационно уступил «Уралу» со счётом 0:3. А «ФАКЕЛ» после двух выигранных сетов позволил «Белогорью» добыть невероятную волевую победу.

В Лиге чемпионов оба российских клуба играют впервые и выступают там вполне успешно. «Кузбасс» в группе B занимает I место (10 очков), вслед за ним идёт «ФАКЕЛ» (8 очков). Дальше, с четырьмя очками, «Берлин» и словенский клуб «АЦХ-Воллей» с двумя очками.

Напрямую в ¼ финала выходят пять команд, занявшие первые места в своих группах, а также три лучшие команды, занявшие вторые места.

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ИСТОЧНИК KP.RU