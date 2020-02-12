2020-02-12T12:49:52+03:00
Общество

Прокуратура обязала контролировать витаминизацию блюд в детсадах Ноябрьска

После вмешательства ведомства в организацию питания внесли изменения
Анна Полякова
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Прокуратура обязала контролировать витаминизацию блюд в детсадах Ноябрьска Фото: pixabay.comПрокуратура обязала контролировать витаминизацию блюд в детсадах Ноябрьска Фото: pixabay.com
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Прокуратура ЯНАО потребовала принять меры для защиты прав детей на качественное питание в детсадах Ноябрьска. Оказалось, что наполненность блюд витаминами в дошкольных учреждениях никто не контролирует.

Ведомство проверило локальные акты дошкольных образовательных организаций. Мониторинг показал, что принятые в садах Положения об организации питания не предусматривают обязанность участия медицинского работника в проведении контроля витаминизации блюд, - пояснили в региональном ведомстве.

При этом такое требование закреплено в СанПиН. Тогда прокуратура принесла 13 протестов на локальные акты.

В результате в Положения об организации питания несовершеннолетних в детских садах внесены соответствующие изменения. Организация питания в образовательных учреждениях систематически проверяется органами прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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