Прокуратура обязала контролировать витаминизацию блюд в детсадах Ноябрьска
Прокуратура ЯНАО потребовала принять меры для защиты прав детей на качественное питание в детсадах Ноябрьска. Оказалось, что наполненность блюд витаминами в дошкольных учреждениях никто не контролирует.
Ведомство проверило локальные акты дошкольных образовательных организаций. Мониторинг показал, что принятые в садах Положения об организации питания не предусматривают обязанность участия медицинского работника в проведении контроля витаминизации блюд, - пояснили в региональном ведомстве.
При этом такое требование закреплено в СанПиН. Тогда прокуратура принесла 13 протестов на локальные акты.
В результате в Положения об организации питания несовершеннолетних в детских садах внесены соответствующие изменения. Организация питания в образовательных учреждениях систематически проверяется органами прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU