У пенсионерки из Муравленко мнимый сотрудник банка украл 85 тысяч рублей
Жительница Муравленко попалась на известную уловку мошенника, поверив звонившему. Когда 58-летняя женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию за помощью.
Она рассказала правоохранителям, что 29 января ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с банковской карты заявительницы пытаются снять денежные средства.
Он убедил женщину, что нужно срочно отменить операцию по несанкционированному списанию денег, и вынудил пенсионерку назвать все данные карты и коды безопасности. После того, как северянка по указке мошенника сообщила всю секретную информацию, с ее банковского счета ушло 85 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Полицейскими устанавливают причастных к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полицейские просят проверять безопасность денежных средств, позвонив по номеру телефона, указанному на банковской карте, придя в банк лично, через банкомат или с помощью онлайн-банка.
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ИСТОЧНИК KP.RU