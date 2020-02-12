2020-02-12T10:55:12+03:00
Происшествия

В Надыме взяли под стражу чиновника, прикарманившего миллионы

Деньгами муниципального учреждения он распорядился как собственными
Анна Полякова
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В Надыме взяли под стражу чиновника, прикарманившего миллионы Фото: pixabay.comВ Надыме взяли под стражу чиновника, прикарманившего миллионы Фото: pixabay.com
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Надымского чиновника, обвиняемого в хищении 29 миллионов рублей, взяли под стражу. Напомним, фигурантом дела стал руководитель МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта».

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, используя свое служебное положение, руководитель учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере.

Он знал, что работа в рамках муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией на выполнение работ по благоустройству площади города и бульвара «Стрижова» фактически в полном объеме не выполнена. Не взирая на это, с июля по сентябрь 2019 года, он распорядился денежными средствами муниципального учреждения как своими собственными. По данным следствия, он перечислил коммерческой организации более 29 миллионов рублей, работы по установке скульптуры им приняты и оплачены дважды.

11 февраля 2020 года обвиняемого заключили под стражу на срок до двух месяцев. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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