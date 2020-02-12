В Ноябрьске коммунальщикам поручили пересмотреть периодичность уборки снега

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:41:12+03:00

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УК и ТСЖ в Ноябрьске придется пересмотреть периодичность уборки снега. Как сообщили в администрации города, собственники должны знать о сроках уборки, как и то, что они могут сократить данный временной промежуток. Управляющие организации обязаны информировать - на какие виды работ заложены деньги, графики очистки придомовых территорий от осадков.

На заседании Совета директоров отметили, что в муниципалитет поступают жалобы от горожан, недовольных уборкой снега на придомовой территории. После очистки остаются кучи, которые вывозятся несвоевременно. Дети используют их в качестве горок, скатываясь на проезжую часть, подвергают себя опасности. Кроме того, на козырьках подъездов и крышах домов скапливаются осадки, что недопустимо.

Говорили на Совете директоров и об очистке дорог. С 1 по 20 января вывезена 41 тыс. кубометров снега, для сравнения за тот же период 2019-го убрали 23 тыс. м кубических осадков. Добавим, с 20 января по 11 февраля этого года объем вывоза составил уже 44 тысячи кубометров.

- Обращаю ваше особое внимание на устранение колейности и накатов. Нельзя допускать заужения проезжей части на маленьких улицах, таких как Дзержинского и Холмогорская. Снег при их очистке необходимо вывозить сразу, - рекомендовал дорожникам заместитель главы администрации города Юрий Петров.

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ИСТОЧНИК KP.RU