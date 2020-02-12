Участники интеллектуальных клубов Ямала соберутся на семинаре в Ноябрьске

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:10:05+03:00

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В Ноябрьск съедутся представители интеллектуальных клубов Ямала. Всего 13 человек - по одному из каждого муниципального образования – станут участниками семинара, который пройдёт с 9 по 11 марта.

Для молодых людей проведут мастер-классы и тренинг, направленные на развитие навыков управления. Интеллектуалов научат проводить турниры. После обучения участники семинара могут стать муниципальными координаторами интеллектуального направления в своём городе или районе. Кроме того, они смогут поучаствовать в организации Регионального турнира по интеллектуальным играм «Интеллект Арктики».

- Уверена, что для меня это будет полезно, а в дальнейшем – и для моих воспитанников. Рассчитываю узнать о том, как тренировать своих ребят ещё эффективнее, и так, чтобы им было интереснее и интереснее с каждым занятием. Мне очень нравится, что интеллектуально движение на Ямале набирает обороты: развивается и расширяет свои границы, – призналась руководитель сообщества «СевеРус» из Ноябрьска Кристина Бакал.

Для участия в семинаре участникам нужно будет выполнить творческое задание. На основе представленных данных комиссия оценит личный вклад в развитие интеллектуального направления, творческий подход к выполнению задания и активность работы клуба, руководителем которого является участник отбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU