В Надыме сотрудник ТЦ украл у коллеги телефон

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:52:38+03:00

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Надымские полицейские в дежурные сутки раскрыли кражу мобильного телефона из торгового центра. О пропаже мобильника правоохранителям сообщила 54-летняя горожанка. Она рассказал, что в чехле телефона были также две банковские карт. Ущерб она оценила на сумму более 6 тыс. рублей.

Подозреваемого установили во время оперативно–розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 28-летний сотрудник торгового комплекса.

Выяснилось, что 9 февраля в служебной туалетной комнате ТЦ он увидел лежащий на полке чужой мобильный телефон с банковскими картами. Прихватив находку и спрятав его, злоумышленник планировал распорядиться чужим имуществом по собственному усмотрению.

Обнаружив пропажу мобильного телефона, женщина сначала пыталась самостоятельно отыскать его, после чего обратилась за помощью в полицию.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». С него взяли подписку о невыезде, похищенное полицейские изъяли. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU