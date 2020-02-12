2020-02-12T08:49:22+03:00
Происшествия

На Ямале судят банду «закладчиков», создавших интернет-магазин

«Спайс» и так называемые «соли» распространяли на территории Лабытнанги и Салехарда
Анна Полякова
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На Ямале судят банду «закладчиков», создавших интернет-магазин Фото: prokyanao.ruНа Ямале судят банду «закладчиков», создавших интернет-магазин Фото: prokyanao.ru
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В Лабытнанги перед судом предстанут четверо участников ОПГ за сбыт наркотиков бесконтактным способом. Для своего криминального дохода банда создала интернет-магазин. «Дело» стремительно развивалось, наркоторговцы подбирали и вовлекали в организованную группу новых участников.

В состав ОПГ входили «куратор-поставщик», «склад» и «курьеры-фасовщики». В период с октября 2018 года до апреля 2019 года они активно продавали синтетические наркотические средства «спайс» и так называемые «соли» на территории Лабытнанги и Салехарда, размещая «закладки».

Банду взяли сотрудники ОМВД России по г. Лабытнанги. Из незаконно оборота изъято свыше 1 кг наркотических веществ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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