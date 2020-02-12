2020-02-12T09:55:22+03:00
Спорт

Ямальская сотня отправится в Канаду на Арктические зимние игры

Спортсмены будут представлять Россию на международных соревнованиях
Анна Полякова
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Ямальская сотня отправится в Канаду на Арктические зимние игры Фото: yanao.ruЯмальская сотня отправится в Канаду на Арктические зимние игры Фото: yanao.ru
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Ямальские спортсмены представят Россию на Арктических зимних играх, которые пройдут в Канаде с 15 по 21 марта. Около 100 человек примут участие в юбилейных 25 играх. Они выступят в беге на снегоступах, мини-футболе, настольном теннисе, арктическом многоборье, биатлоне на лыжах, стрельбе из лука, фигурном катании и других видах.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года. С 2004 года Россию на играх представляет команда Ямала. За 15 лет команда «Ямал» завоевала около 600 медалей-улу: 275 золотых, 218 серебряных и 94 бронзовых.

Участниками Арктических зимних игр также являются представители Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. Обычно соревнования проходят в Канаде и США. В 2014 году Ямал выступил с предложением о проведении Арктических зимних играх в Салехарде.

Этой весной в Салехард приедет делегация Международного комитета игр. По результатам визита будет принято решение о возможности включения округа в график проведения соревнований не ранее 2026 года.

Ранее сообщалось, что канадские документалисты в начале февраля побывали на Ямале, где снимали фильм о подготовке спортсменов к Арктическим играм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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